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Что такое город одним словом?
Русский язык
Что такое город одним словом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город-это место где живут все люди
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