14+4( 3-х)≤-2(5-х) в ответе укажите наименьшая целое решение неравенств
Алгебра
14+4( 3-х)≤-2(5-х) в ответе укажите наименьшая целое решение неравенств
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x∈[6; +∞) Ответ: наименьшее целое решение неравенство равно шести, поскольку неравенство нестрогое.
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