14+4( 3-х)≤-2(5-х) в ответе укажите наименьшая целое решение неравенств

Алгебра
14+4( 3-х)≤-2(5-х) в ответе укажите наименьшая целое решение неравенств
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x∈[6; +∞) Ответ: наименьшее целое решение неравенство равно шести, поскольку неравенство нестрогое. 
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