Решите неравенство: 1) |x^2-4x| lt; 3x 2) |x^2+x-5| gt; 3x
Математика
Решите неравенство: 1) |x^2-4x| lt; 3x 2) |x^2+x-5| gt; 3x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x^2-4x = 0 при х = 0 и х=4 Подстановка х=-1 показывает: |-1^2 - 4*(-1)| < 3* (-1) |5| > 0 и не меньше -3 Т.е. функция имеет смысл при значениях х>0 Раскроем модуль с положительным значением: x^2-4x<3x x^2<7x x<7 Ответ: x принадлежит промежутку (1;7) 2) Раскроем положительный модуль: x^2+x-5>3x И приравняем к нулю x^2-2x-5=0 D=4-4*(-5)=24 x1=(2+√24)/2 = 1+√6 x2= (2-√24)/2 = 1-√6 Ответ: (-∞;1) ∪ ((1+√6);+∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химия. 8 класс. вычеслите, какое кол-во вещества содержится а) в навеске меди массой 6.4 г б) В порции молекулярного водороода массой 10г. номер 5....
Английский язык
Информатика
Объём сообщения, содержащего 1024 символов, составил 1/512 часть мегабайта. Какова мощность алфавита, с помощью которого записано это сообщение?