Решите неравенство: 1) |x^2-4x| lt; 3x 2) |x^2+x-5| gt; 3x

Гость: Гость:

1) x^2-4x = 0 при х = 0 и х=4 Подстановка х=-1 показывает: |-1^2 - 4*(-1)| < 3* (-1) |5| > 0 и не меньше -3 Т.е. функция имеет смысл при значениях х>0 Раскроем модуль с положительным значением: x^2-4x<3x x^2<7x x<7 Ответ: x принадлежит промежутку (1;7) 2) Раскроем положительный модуль: x^2+x-5>3x И приравняем к нулю x^2-2x-5=0 D=4-4*(-5)=24 x1=(2+√24)/2 = 1+√6 x2= (2-√24)/2 = 1-√6 Ответ: (-∞;1) ∪ ((1+√6);+∞)