Найти значение выражения 0,3*(-2)⁴+0.5*(-2)в9-38 с решением
Алгебра
Найти значение выражения 0,3*(-2)⁴+0.5*(-2)в9-38 с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,3 * (-2)^4 + 0,5 * (-2)^9 - 38 = - 289,2 1) (-2)^4 = (-2) * (-2) * (-2) * (-2) = 16 2) 0,3 * 16 = 4,8 3) (-2)^9 = (-2) * (-2) * (-2) * (-2) * (-2) * (-2) * (-2) * (-2) * (-2) = - 512 4) 0,5 * (-512) = - 256 5) 4,8 + (-256) = - 251,2 6) - 251,2 - 38 = - 289,2
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