Турист направляется из одного города в другой. он проехал 2 ч на автомобиле со скоростью 70 км/ч, потом 4 ч пешком со скоростью 5 км/ч , после этогь ему осталось пройти 14 км. чему равно расстояние между городами

Математика

Турист направляется из одного города в другой. он проехал 2 ч на автомобиле со скоростью 70 км/ч, потом 4 ч пешком со скоростью 5 км/ч , после этогь ему осталось пройти 14 км. чему равно расстояние между городами

Автор: Гость