Турист направляется из одного города в другой. он проехал 2 ч на автомобиле со скоростью 70 км/ч, потом 4 ч пешком со скоростью 5 км/ч , после этогь ему осталось пройти 14 км. чему равно расстояние между городами
Математика
Турист направляется из одного города в другой. он проехал 2 ч на автомобиле со скоростью 70 км/ч, потом 4 ч пешком со скоростью 5 км/ч , после этогь ему осталось пройти 14 км. чему равно расстояние между городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем, какое расстояние турист проехал на автомобиле: 1) 70·2=140 (км) Выясним, какое расстояние турист преодолел пешком: 2) 5·4=20 (км) Узнаем расстояние между городами: 3) 140+20+14=174 (км) Ответ: 174 километра - расстояние между городами.
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