Турист направляется из одного города в другой. он проехал 2 ч на автомобиле со скоростью 70 км/ч, потом 4 ч пешком со скоростью 5 км/ч , после этогь ему осталось пройти 14 км. чему равно расстояние между городами

Математика
Турист направляется из одного города в другой. он проехал 2 ч на автомобиле со скоростью 70 км/ч, потом 4 ч пешком со скоростью 5 км/ч , после этогь ему осталось пройти 14 км. чему равно расстояние между городами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем, какое расстояние турист проехал на автомобиле:  1) 70·2=140 (км)  Выясним, какое расстояние турист преодолел пешком:  2) 5·4=20 (км) Узнаем расстояние между городами:  3) 140+20+14=174 (км)  Ответ: 174 километра - расстояние между городами. 
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