14 баллов за ответ!!! Какие утверждения верны 1.Дождевой червь выполняет важную биологическую роль, он учувствует в почвообразовании. 2.Среди плоских червей есть паразитические формы. 3.Плоские черви раздельнополые. 4.Те...
Биология
14 баллов за ответ!!! Какие утверждения верны 1.Дождевой червь выполняет важную биологическую роль, он учувствует в почвообразовании. 2.Среди плоских червей есть паразитические формы. 3.Плоские черви раздельнополые. 4.Тело многощетинковых кольчецов имеет различные придатки 5.Ленточные черви являются свободноживущими формами. 6.Планарии – хищники 7.Сосальщики имеют длинное членистое тело. 8.В слюне медицинской пиявки содержится гирудин, который препятствует свертыванию крови
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