14. В Дагестане из-за разнообразия наличия гор, пустынь, равнин и моря выделяют пять растительно-климатических поясов. Назовите количество почвенно-климатических зон этой республики.

География

14. В Дагестане из-за разнообразия наличия гор, пустынь, равнин и моря выделяют пять растительно-климатических поясов. Назовите количество почвенно-климатических зон этой республики.

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