14. В Дагестане из-за разнообразия наличия гор, пустынь, равнин и моря выделяют пять растительно-климатических поясов. Назовите количество почвенно-климатических зон этой республики.

География
14. В Дагестане из-за разнообразия наличия гор, пустынь, равнин и моря выделяют пять растительно-климатических поясов. Назовите количество почвенно-климатических зон этой республики.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три почвенно климатические зоны. Равнинный Дагестан Предгорный Дагестан Горный Дагестан
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