140 1 найдите область определения функции
Алгебра
140 1 найдите область определения функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+3>=0 7-2x>=0 Область определения у корней: подкоренное выражение всегда больше или равно нулю, но если корень в знаменателе, то область определения строго больше 0
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