140 1 найдите область определения функции

Алгебра
140 1 найдите область определения функции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+3>=0 7-2x>=0 Область определения у корней: подкоренное выражение всегда больше или равно нулю, но если корень в знаменателе, то область определения строго больше 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Проанализируйте образную структуру стихотворения "Бесы"
Ответить
Математика
Купили 60 тетрадей, причем тетрадей в клетку в 2 раза больше, чем тетрадей в линейку. Сколько частей приходится на тетради в линейку? На тетради в ...
Ответить
Математика
У двох мешках 78 кг 400г муки. в первом мешку 35 кг 600 г муки. на сколько второй мешок те??елей от первого
Ответить
Английский язык
Письмо учителю на английском с переводом на русский пожалуйста!
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста с решением
Ответить