Проанализируйте образную структуру стихотворения "Бесы"

Гость: Гость:

Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Бесы"Осенью 1830 года Пушкин приехал в Болдино улаживать имущественные дела перед женитьбой и надолго остался там из-за холерных карантинов. Тогда и было написано стихотворение «Бесы».Стихотворение построено на множестве повторов разных уровней: композиционных, лексиче­ских, звуковых.Мчатся тучи, вьются тучи;Невидимкою луна Освещает снег летучий;Мутно небо, ночь мутна.Это четверостишие повторено трижды, оно звучит лейтмотивом стихотворения и делит его на три композиционных отрезка. Первые две части — по три восьмистишия каждая; последняя часть гораздо короче и состоит из одного восьмистишия. Многочисленные повторы прекрасно пе­редают круговое движение снежных вихрей. Постоянно повторяются образы кружения, мутного освещения, мглы, сбивающие с толку.Второе четверостишие возвращает взгляд на землю при помощи чисто фольклорной реплики: «Еду, еду в чистом поле...» Со второго восьмистишия появляется бес. В появлении своем он про­ходит как бы несколько ступеней, становясь все более и более реальным. Сначала ямщик выска­зывает предположение: «В поле бес нас водит, видно...». Затем он придает воображаемому бесу все более и более осязаемые черты:Посмотри: вон, вон играет,Дует, плюет на меня;Вот — теперь в овраг толкает Одичалого коня;Там верстою небывалой Он торчал передо мной;Там сверкнул он искрой малой И пропал во тьме пустой.Присутствие нечистой силы нарастает. Следом за суеверным ямщиком почуяли неладное кони:Кони стали... «Что там в поле?» — «Кто их знает? пень иль волк?»Автор постоянно акцентирует внимание на дороге, на конях, на колокольчике, подчеркивает, что путники сбились с дороги, заблудились, им страшно. В тот момент, когда «кони снова по- неслися», наступает кульминация: бесы приобретают вполне реальные черты, теперь их видит не только ямщик, не кони, а сам седок, обозначенный лирическим «я». С этого момента земля в стихотворении совсем исчезает и начинается вакханалия, шабаш:Бесконечны, безобразны,В мутной месяца игре Закружились бесы разны,Будто листья в ноябре...Сколько их! куда их гонят?Что так жалобно поют?Домового ли хоронят,Ведьму ль замуж выдают?Образ бесов вводится здесь целым комплексом средств, обрушивается, как настоящий обвал. По­следняя строфа вновь возвращает читателя к началу стихотворения, заставляя по-другому взглянуть на ту же картину. Тучи параллельны бесам, напрямую связаны с ними. Мчащиеся тучи оказывают­ся мчащимися бесами. Невозможно понять, кто есть кто. В результате резко ослабевает реальность и тех, и других:Мчатся тучи, вьются тучи;Невидимкою луна Освещает снег летучий;Мутно небо, ночь мутна.Мчатся бесы рой за роем В беспредельной вышине,Визгом жалобным и воем Надрывая сердце мне...В «Бесах» изображен символический образ мира, сбившегося с пути, и состояние души, охваченной трагическими страстями. С первых же строчек читатель погружается в стихию тоски и тревоги, жутких предчувствий (образ кружения, снежного вихря, бесконечного, бесовского кру­говорота метели — эти мотивы помогают воссоздать картину мира, сбившегося с пути). В «Бесах» воплощена своеобразная иерархия зла, многоликость враждебных стихий, опутавших личность и сбивающих с пути Россию.