Помогите как перевести на французский привет как дела? Сколько стоит?это моя люби??ая игра.
Французский язык
Помогите как перевести на французский привет как дела? Сколько стоит?это моя люби??ая игра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Salut comment allez-vous? Combien? Ceci est mon jeu préféré.
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