Помогите как перевести на французский привет как дела? Сколько стоит?это моя люби??ая игра.

Французский язык
Помогите как перевести на французский привет как дела? Сколько стоит?это моя люби??ая игра.
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Гость:
Salut comment allez-vous? Combien? Ceci est mon jeu préféré.
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