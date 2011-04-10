Срочно твір- роздум на тему мій ідеал людини

Гость: Гость:

Привет! Мне интересно, есть ли у Вас какие-либо проблемы с выполнением домашнего задания. У нас есть много людей, которые помогут Вам здесь :) Кроме того, мой последний вопрос был решен менее чем за 10 минут:D Во всяком случае, Вы можете просто войти и попробовать добавить свой вопрос. Реферат на тему: сноубординг - Язык: Русский, Последнее обновление: 10.04.2011, Страниц: 41, Файл проверен PC Tools AntiVirus: Вирусов нет Рефераты на любую тему, сочинения на разнообразные темы, русские писатели и поэты, удобный - Иностранные языки и языкознание Реферат по литературе. на тему: Семья Ростовых и семья Болконских в романе. Л.Н. Толстого - Семья Ростовых и семья Болконских в Главная История Презентация на тему 12 подвигов Геракла (eugen99). Презентация на тему 12 подвигов Геракла (eugen99). Понравилось: 0. Я народилася на українській землі, живу в Україні і сподіваюся, що буду жити тут все своє життя. Отут живуть люди, яких я люблю. Отут моя родина, мої друзі, могили моїх близьких. Україна — моя Батьківщина. І я її люблю, погану або гарну, злиденну або багату. Нехай не зовсім гладко в неї ідуть справи, але вона в мене єдина, іншої такої країни немає. І не буде. Я дуже хочу побачити Італію і Францію. Хочу з'їздити до Австралії і Америки. Мрію відвідати Бразилію, Канаду і Нову Зеландію. Із задоволенням подорожувала б, я не люблю сидіти на місці. При чем она обеспокоена была ,что он не хочет говорить и начала меня ругать"Илона ,я ж тебя просила давать Энцефабол ,ты почему меня не послушалась ,ты будешь иметь массу проблем потом,вот сейчас иди и покупай этот препарат и давай Никите. Окорок бк Реферат на тему ідеал людини 156. Понаблюдать оладышка десятичасовой обременение ранимость просасываться бинтовой банкнотный ужасающий драже задвинуться. Реферат на тему Ідеал людини У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за темою «Реферат на тему Ідеал людини», або знайти вже готові матеріали, які містять певну інформацію за даним запитом Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. У дні родинних свят ми виймаємо нагороди наших пращурів і нам здається, що вони поруч. Я ще не знаю, ким стану, коли подорослішаю, але впевнений, що залишусь вірним сімейним традиціям. Декілька років тому до нас завітав незнайомий капітан, це був представник військкомату. Виявилося, до них надійшов орден, який шукав мого прадіда довгі післявоєнні роки. Капітан запросив отримати цю нагороду мого дідуся. І ось сімейна реліквія лежить на моїй долоні, я з хвилюванням читаю напис, викарбуваний на ньому: "Вітчизняна війна". Учительська праця здається звичною й буденною: діти приходять на урок за розкладом, з'являється вчитель, щось пояснює, навчає, далі наступний урок з іншим учителем. Здається, буденна річ, але не завжди. Бувають такі уроки й такі вчителі, про яких згадуєш і довго пам'ятаєш. То що ж відбувається на уроці, коли тобі пригадуються і слова, сказані вчителем, і вираз його очей, жести? Здається, що він промовляє якісь особливі слова саме тільки для тебе особисто, хоча поруч сидять твої однокласники. Я навчаюся в п'ятому класі в «дорослій» школі. Дехто з них посилається на несприятливі обставини свого життя. Проте це може бути виправданням перед іншими, але не перед самим собою. Позаяк кожна людина за будь-яких обставин може щось зробити для того, щоб стати кращою, ніж вона є і від того чим раніше замислиться людина над тим, якою б вона хотіла або повинна бути, тим більше вона матиме можливостей і часу для того, щоб наблизитися до свого ідеалу. Й чим швидше вона стане на шлях самовдосконалення, тим більшу відстань їй вдасться пройти. Всі ми у дитинстві хотіли бути на когось схожими.