За 18 секунд колесо автомобиля делает 24 оборота. Найдите период вращения на точьки ободе колеса

Физика
За 18 секунд колесо автомобиля делает 24 оборота. Найдите период вращения на точьки ободе колеса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=18 c    n=24     T=?T=t/n=18/24=0.75 c================

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