За 18 секунд колесо автомобиля делает 24 оборота. Найдите период вращения на точьки ободе колеса
Физика
За 18 секунд колесо автомобиля делает 24 оборота. Найдите период вращения на точьки ободе колеса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=18 c n=24 T=?T=t/n=18/24=0.75 c================
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Пожалуйста напишите краткое изложение. Даю 34 бала!! О сенокосе из кн. «Капля росы» (Солоухин) Последний раз участвовать в покосе мне привел...
Алгебра