Выберите вариант, в котором все растения — суккуленты. А. Мирт, ковыль, типчак. ??. Кактус, молочай, алоэ. В. Стрелолист, лотос, частуха. Г. Кактус, крапива, капуста. Д. Лотос, камыш, элодея. СРОЧНО

Биология

Выберите вариант, в котором все растения — суккуленты. А. Мирт, ковыль, типчак. ??. Кактус, молочай, алоэ. В. Стрелолист, лотос, частуха. Г. Кактус, крапива, капуста. Д. Лотос, камыш, элодея. СРОЧНО

Автор: Гость