Выберите вариант, в котором все растения — суккуленты. А. Мирт, ковыль, типчак. ??. Кактус, молочай, алоэ. В. Стрелолист, лотос, частуха. Г. Кактус, крапива, капуста. Д. Лотос, камыш, элодея. СРОЧНО
Биология
Выберите вариант, в котором все растения — суккуленты. А. Мирт, ковыль, типчак. ??. Кактус, молочай, алоэ. В. Стрелолист, лотос, частуха. Г. Кактус, крапива, капуста. Д. Лотос, камыш, элодея. СРОЧНО
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Гость:
Я думаю,либо Б либо Г
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