Почему в начале 15 века французские войска снова стали терпеть поражения ?

История
Почему в начале 15 века французские войска снова стали терпеть поражения ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во-первых, на престоле у французов в это время был Карл VI, явно не друживший с головой, во-вторых, страну раздирала распря между бургиньонами и арманьяками. Поэтому совсем не удивительно, что в битве при Азенкуре (1415 год) , французское войско, повторив все печальные ошибки прошлых сражений, было снова жестоко разгромлено.
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