Почему в начале 15 века французские войска снова стали терпеть поражения ?

Гость: Гость:

во-первых, на престоле у французов в это время был Карл VI, явно не друживший с головой, во-вторых, страну раздирала распря между бургиньонами и арманьяками. Поэтому совсем не удивительно, что в битве при Азенкуре (1415 год) , французское войско, повторив все печальные ошибки прошлых сражений, было снова жестоко разгромлено.