Почему в начале 15 века французские войска снова стали терпеть поражения ?
История
Почему в начале 15 века французские войска снова стали терпеть поражения ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во-первых, на престоле у французов в это время был Карл VI, явно не друживший с головой, во-вторых, страну раздирала распря между бургиньонами и арманьяками. Поэтому совсем не удивительно, что в битве при Азенкуре (1415 год) , французское войско, повторив все печальные ошибки прошлых сражений, было снова жестоко разгромлено.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Українська мова
Английский язык
Алгебра
С двух пунктов A и B,расстояние между которыми 10 км выехали в противоположных направлениях велосипедист и машины.Скорость машины на 30 км/ч больше...