14х+27х=656. 81у-38у=645. 49з-з=384. 102к-4к=1960
Математика
14х+27х=656. 81у-38у=645. 49з-з=384. 102к-4к=1960
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14х + 27х = 656 41х = 656 х = 656 : 41 х = 16 81у - 38у =645 43у = 645 у = 645 : 43 у = 15 49з - з = 384 48з = 384 з = 384 : 48 з = 8 102к - 4к = 1960 98к = 1960 к = 1960 : 98 к = 20
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