14х+27х=656. 81у-38у=645. 49з-з=384. 102к-4к=1960

Гость: Гость:

14х + 27х = 656 41х = 656 х = 656 : 41 х = 16 81у - 38у =645 43у = 645 у = 645 : 43 у = 15 49з - з = 384 48з = 384 з = 384 : 48 з = 8 102к - 4к = 1960 98к = 1960 к = 1960 : 98 к = 20