бабочка(что делает?)над цветком
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бабочка(что делает?)над цветком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
она цветок - опыляет и летает над ним иногда бабочку сравнивают с пчелой - но пчела собирает нектар а бабочка опыляет цветок
Гость:
Летают, опыляют растения)
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