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(-15)×(-7+15)-7×15 Решите пример
Математика
(-15)×(-7+15)-7×15 Решите пример
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7+15=8 ⇒ -15×8-105= (-225)
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