Қу сөзіне антоним керек Срочно!
Қазақ тiлi
Қу сөзіне антоним керек Срочно!
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Антоним: қу сөзіне - аңқау
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