Запишите выражение и найдите его значение с помощью предложения 1) к сумме чисел-4,2и6целых 1 третий прибавьте -2,8

Математика
Запишите выражение и найдите его значение с помощью предложения 1) к сумме чисел-4,2и6целых 1 третий прибавьте -2,8
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,2+6 1/3)+2,8=42/10+19/3+28/10=21/5+19/3+14/5=63/15+95/15+42/15=200/15=40/3=13 1/3
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