Запишите выражение и найдите его значение с помощью предложения 1) к сумме чисел-4,2и6целых 1 третий прибавьте -2,8

Математика

Запишите выражение и найдите его значение с помощью предложения 1) к сумме чисел-4,2и6целых 1 третий прибавьте -2,8

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