Выразите в дециметрах: а)1 метр б)43 метра в)1 километр г)17 километров д)30 сантиметров е)9.700 сантиметров Выразите в сантиметрах: а)1 метр б)27 метров в)1 километр г)17 километров д)9.700 миллиметров е)27.000 миллиметров ...
Математика
Выразите в дециметрах: а)1 метр б)43 метра в)1 километр г)17 километров д)30 сантиметров е)9.700 сантиметров Выразите в сантиметрах: а)1 метр б)27 метров в)1 километр г)17 километров д)9.700 миллиметров е)27.000 миллиметров Пожалуйста напишите В дециметрах и пошли а)... б).... и также и в сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=100см 27м=270см 1км=100000см 17км=170000см 9.700мм=970см 27000мм=2700см
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