Выразите в дециметрах: а)1 метр б)43 метра в)1 километр г)17 километров д)30 сантиметров е)9.700 сантиметров Выразите в сантиметрах: а)1 метр б)27 метров в)1 километр г)17 километров д)9.700 миллиметров е)27.000 миллиметров ...

Математика

Выразите в дециметрах: а)1 метр б)43 метра в)1 километр г)17 километров д)30 сантиметров е)9.700 сантиметров Выразите в сантиметрах: а)1 метр б)27 метров в)1 километр г)17 километров д)9.700 миллиметров е)27.000 миллиметров Пожалуйста напишите В дециметрах и пошли а)... б).... и также и в сантиметрах

Автор: Гость