Составить задачу на тему площадь, геометрия, 8 класс, с решением Срочнооооо, даю 100б. ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Составить задачу на тему площадь, геометрия, 8 класс, с решением Срочнооооо, даю 100б. ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость