Составить задачу на тему площадь, геометрия, 8 класс, с решением Срочнооооо, даю 100б. ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Составить задачу на тему площадь, геометрия, 8 класс, с решением Срочнооооо, даю 100б. ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона параллелограмма 4см,а высота 8см.найти площадь параллелограмма решение S=a*h S=4/8=32см квадр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Английский язык
Put the verbs in the sentences in the right tense and voice. 1.John (do) his homework at the moment. 2.Mr.Brown is absent. He (go) to Exeter. 3...
Химия
Что такое катализаторы и каково их значение в химических процессах? Какие выводы ??ы можете сделать о значении катализаторов в каталитических проце...
Математика
Помогите найти правильный ответ. Сначала к числу 3 прибавили 2,потом результат умн??жили на 5 и,наконец,прибавили 7.Как правильно записать выполнен...