Помогите найти правильный ответ. Сначала к числу 3 прибавили 2,потом результат умн??жили на 5 и,наконец,прибавили 7.Как правильно записать выполненные действия?
Математика
Помогите найти правильный ответ. Сначала к числу 3 прибавили 2,потом результат умн??жили на 5 и,наконец,прибавили 7.Как правильно записать выполненные действия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла,то так (3+2)*5+7
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