Помогите найти правильный ответ. Сначала к числу 3 прибавили 2,потом результат умн??жили на 5 и,наконец,прибавили 7.Как правильно записать выполненные действия?

Математика

Помогите найти правильный ответ. Сначала к числу 3 прибавили 2,потом результат умн??жили на 5 и,наконец,прибавили 7.Как правильно записать выполненные действия?

Автор: Гость