Выпишите сложные слова. Самолет, теплоход, Садовник, лесоруб, верхолаз, почтальон, пылесос, садовод.
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Выпишите сложные слова. Самолет, теплоход, Садовник, лесоруб, верхолаз, почтальон, пылесос, садовод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самолет, теплоход, лесоруб, верхолаз, пылесос, садовод. В этих словах по два корня, а значит они сложные. Я шарю в этом, не волнуйся)
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