Помогите пожалуйста!!!Кто был современником Юстиниана в Западной Европе???В чём сх??дство и различие задач,которые решали императоры Византии и короли в Европе того времени???

История

Помогите пожалуйста!!!Кто был современником Юстиниана в Западной Европе???В чём сх??дство и различие задач,которые решали императоры Византии и короли в Европе того времени???

Автор: Гость