Помогите пожалуйста!!!Кто был современником Юстиниана в Западной Европе???В чём сх??дство и различие задач,которые решали императоры Византии и короли в Европе того времени???

История
Помогите пожалуйста!!!Кто был современником Юстиниана в Западной Европе???В чём сх??дство и различие задач,которые решали императоры Византии и короли в Европе того времени???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по моему современниками были Кирилл и мефодий
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