Перевидите пожалуйста правильно на английский!(А то Переводчик переводи неправильно):Моя диета хорошо сбалансирована, потому что я стараюсь питаться здоровой пищей,не сеть много еды и пить много воды.Я должна есть больше, что б...

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Перевидите пожалуйста правильно на английский!(А то Переводчик переводи неправильно):Моя диета хорошо сбалансирована, потому что я стараюсь питаться здоровой пищей,не сеть много еды и пить много воды.Я должна есть больше, что бы пополнять запасы энергии ,но не увлекаться что бы не набирать лишний вес.Лучше кушать больше фруктов и пить много воды.

Автор: Гость