Перевидите пожалуйста правильно на английский!(А то Переводчик переводи неправильно):Моя диета хорошо сбалансирована, потому что я стараюсь питаться здоровой пищей,не сеть много еды и пить много воды.Я должна есть больше, что б...
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Перевидите пожалуйста правильно на английский!(А то Переводчик переводи неправильно):Моя диета хорошо сбалансирована, потому что я стараюсь питаться здоровой пищей,не сеть много еды и пить много воды.Я должна есть больше, что бы пополнять запасы энергии ,но не увлекаться что бы не набирать лишний вес.Лучше кушать больше фруктов и пить много воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My diet is well balanced, because I'm trying to eat healthy food (здесь немного не поняла/что ты имеешь ввиду.i should eat more to replenish energy stores ,but not to get involved, that would not gain weight.It is better to eat more fruits and drink plenty of water.
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