Произведение ,, Дубровский,, Вопросы: 1) как в начале относилась Маша к Дефоржу? Почему? 2) какое событие заставило изменить её мнение о Джефооже? 3) какое обещание дала Маша Дубровскому? 4) почему Дубровский был вынужден ...

Гость: Гость:

1) Он ей не нравился. 2) Когда Троекуров нанял учителя французского, то есть Дефоржа (которым был В. Дубровский) для своего сына Саши, Троекуров запер его в комнате с голодным медведем, он его убил и храбрость Дубровского понравилась Маше. 3) Она пообещала, что если ей потребуется помощь, то она обратится к Дубровскому. 4) Все его планы развалились. Он полюбил Машу, поэтому он не может отомстить им.