Что такое катализаторы и каково их значение в химических процессах? Какие выводы ??ы можете сделать о значении катализаторов в каталитических процессах в производстве некоторых продуктов химической промышленности?

Химия

Что такое катализаторы и каково их значение в химических процессах? Какие выводы ??ы можете сделать о значении катализаторов в каталитических процессах в производстве некоторых продуктов химической промышленности?

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