Что такое катализаторы и каково их значение в химических процессах? Какие выводы ??ы можете сделать о значении катализаторов в каталитических процессах в производстве некоторых продуктов химической промышленности?

Химия
Что такое катализаторы и каково их значение в химических процессах? Какие выводы ??ы можете сделать о значении катализаторов в каталитических процессах в производстве некоторых продуктов химической промышленности?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катализаторы - вещества, ускоряющие протекание реакции, обратный термин - ингибиторы. Катализаторы белковой природы называют ферментами. В промышленности почти все химические реакции не обходятся без катализаторов, это удешевляет, ускоряет, повышает эффективность производства.
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