Сколько лет правил тутмост3
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Сколько лет правил тутмост3
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Тутмос 1 - 1504 — 1492 до н. э. Тутмос 3 - 1479 — 1425 до н. э. Тутмос 4 - 1397 — 1388 до н. э.
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