Составить текст рассуждение на тему что такое совесть

Гость: Гость:

Что такое совесть это такое чувство когда в голове не посибе у меня так уже так было. Сейчас я вам расскажу это историю. СТУЛ Като раз я был в большом магазине и увидел стул этот стул был идеален для приклеивания жвачку. Я поправился здесь остался для таво чтоб приклеевать и у мамы с папой я выпросил 100руь чтоб купить на эти деньги жувачки.Я пошли в супермаркет . После покупки жувачки я пошел и сдавал целую пачку и приклеел её сталу и я пошел ходить по магазинам но я не отошел далеко как в моей голове кто-то говорил или её от клей я неподовался это была моя СОВЕСТЬ и я ей поддался и отклонил в рядом проходил уборщик и он похвалил меня и дал конфеты теперь с этого дня не колею жувачки