Смысл названия комедии "Горе от ума"? сочинение надо)) срочно.

Литература
Смысл названия комедии "Горе от ума"? сочинение надо)) срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название "Горе от ума" говорит о судьбе Чацкого. Если вкратце, то он, будучи героем, взгляды которого пересекаются с революционными взглядами на общество (к тому моменту это было актуально из-за восстания Декабристов) спорит с консервативными взглядами остальных героев, которые, в свою очередь, не принимают мнение Чацкого. В комедии есть прямой конфликт этих взглядов, мол, Чацкий считает, что всего нужно добиться самому, дослужиться до чина только трудом, не брать взяток и тд., а остальные спорят с ним, что нужно прислуживать высшим чинам, брать взятки и развлекаться.
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