Помогите, срочно!!! Не хочу умирать на контрольной, завтра сбор тетрадей!!! Описание реки Миссисипи: 1. Найдём реку на карте и определим, на каком материке и по территории какой страны (или стран) она протекает. 2. Определим...

Гость: Гость:

1.Миссисипи протекает по территории США. 2. Течет с Севера на Юг. 3.Находиться на материке Северная Америка. Протекает она в центральной части. Впадает в Мексиканский Залив(Атлантический океан).Исток-озеро Итаска, устье -Мексиканский залив. 4. Миссисипи берёт свое начало в озере Итаска, а впадает в Мексиканских залив. В Миссисипи впадает реки Миссури, Язу, Огайо Висконсин и другие, которые её подпитывают. Бассейн верхней Миссисипи включает 5 экологических региона, 3 биома и и 3 физико-географических области. 5.Относится к Мексиканский Залив, Атлантического океана Крупнейшие правые притоки — Миннесота, Де-Мойн, Миссури, Арканзас, Ред-Ривер, левые — Висконсин, Иллинойс, Огайо.