Катер имеющий скорость 15км/ч проплыл 2ч по течению реки и 3ч против течения. Какое растояние прлплыл катерза это время еслискорость течения 2км/ч

Математика

Катер имеющий скорость 15км/ч проплыл 2ч по течению реки и 3ч против течения. Какое растояние прлплыл катерза это время еслискорость течения 2км/ч

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