Катер имеющий скорость 15км/ч проплыл 2ч по течению реки и 3ч против течения. Какое растояние прлплыл катерза это время еслискорость течения 2км/ч

Математика
Катер имеющий скорость 15км/ч проплыл 2ч по течению реки и 3ч против течения. Какое растояние прлплыл катерза это время еслискорость течения 2км/ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+2=17(км/ч) - скорость по течению 17*2=34(км) - расстояние по течению 15-2=13(км/ч) - скорость против течения 13*3=39(км) - расстояние против течения 34+39=73(км) - проплыл катер  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите, срочно!!! Не хочу умирать на контрольной, завтра сбор тетрадей!!! Описание реки Миссисипи: 1. Найдём реку на карте и определим, на ка...
Ответить
Математика
Запишите выражение и найдите его значение с помощью предложения 1) к сумме чисел-4,2и6целых 1 третий прибавьте -2,8
Ответить
Математика
решите примеры: -8*(-23). 27*(-13). -45*(-1).
Ответить
Литература
Смысл названия комедии "Горе от ума"? сочинение надо)) срочно.
Ответить
Математика
Выразите в дециметрах: а)1 метр б)43 метра в)1 километр г)17 километров д)30 сантиметров е)9.700 сантиметров Выразите в сантиметрах: а)1 метр...
Ответить