Катер имеющий скорость 15км/ч проплыл 2ч по течению реки и 3ч против течения. Какое растояние прлплыл катерза это время еслискорость течения 2км/ч
Математика
Катер имеющий скорость 15км/ч проплыл 2ч по течению реки и 3ч против течения. Какое растояние прлплыл катерза это время еслискорость течения 2км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+2=17(км/ч) - скорость по течению 17*2=34(км) - расстояние по течению 15-2=13(км/ч) - скорость против течения 13*3=39(км) - расстояние против течения 34+39=73(км) - проплыл катер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите, срочно!!! Не хочу умирать на контрольной, завтра сбор тетрадей!!! Описание реки Миссисипи: 1. Найдём реку на карте и определим, на ка...
Математика
Запишите выражение и найдите его значение с помощью предложения 1) к сумме чисел-4,2и6целых 1 третий прибавьте -2,8