15 баллов за ЛЁГКОЕ ЗАДАНИЕ! НЕ ПРОПУСКАЙ! Составьте 5 словосочетаний на каждый сп??соб словообразования и подпишите от какого способа оно образовано.
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15 баллов за ЛЁГКОЕ ЗАДАНИЕ! НЕ ПРОПУСКАЙ! Составьте 5 словосочетаний на каждый сп??соб словообразования и подпишите от какого способа оно образовано.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белочка - очк суффикс, суффиксальный способ приделать -при приставка, приставочный способ приделанный - при приставка, анн суффикс , приставочно-суффиксальный способ кресло-качалка , способ сложения
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