15 баллов за ЛЁГКОЕ ЗАДАНИЕ! НЕ ПРОПУСКАЙ! Составьте 5 словосочетаний на каждый сп??соб словообразования и подпишите от какого способа оно образовано.

Русский язык

15 баллов за ЛЁГКОЕ ЗАДАНИЕ! НЕ ПРОПУСКАЙ! Составьте 5 словосочетаний на каждый сп??соб словообразования и подпишите от какого способа оно образовано.

Автор: Гость