15 сложных предложений из Преступление и наказание

Русский язык
15 сложных предложений из Преступление и наказание
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С самого начала сложноподчиненные предложения: В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С -- м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К -- ну мосту. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Что характерно только для аморфных тел?
Ответить
Литература
Бежый луг расказы вани
Ответить
Русский язык
Деловой стиль одежды у экономисков!!!Информации нужно на 1 лист
Ответить
История
Эссе "Мое отношение о событиях 1993 года"
Ответить
Алгебра
Решить систему уравнений: x^2-y^2=21 x^2+2xy+y^2=49 Заранее спасибо!
Ответить