15 целых 80/36=? Помогите, пожалуйста!
Математика
15 целых 80/36=? Помогите, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 2/ 9.Надо сократить чтоли?
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