К 120 граммам 1%-ного раствора сахара прибавили 4 грамма сахара. Какого процентное содержание сахара во вновь полученном растворе?
Химия
К 120 граммам 1%-ного раствора сахара прибавили 4 грамма сахара. Какого процентное содержание сахара во вновь полученном растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса сахара в р-ре = 120 г*0,01=1,2 г масса сахара после добавления = 1,2 г + 4 г = 5,2 г масса раствора с учетом добавления сахара 120 г + 4 г = 124 г масс. доля во вновь получ. р-ре = 5,2 г/124 г =0,042 = 4,2%
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