К 120 граммам 1%-ного раствора сахара прибавили 4 грамма сахара. Какого процентное содержание сахара во вновь полученном растворе?

Гость: Гость:

Масса сахара в р-ре = 120 г*0,01=1,2 г масса сахара после добавления = 1,2 г + 4 г = 5,2 г масса раствора с учетом добавления сахара 120 г + 4 г = 124 г масс. доля во вновь получ. р-ре = 5,2 г/124 г =0,042 = 4,2%