Из овощехранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови, что составило одну шестую часть всей моркови. сколько ящиков моркови было овощехранилище? сколько ящиков моркови осталось?

Математика

Из овощехранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови, что составило одну шестую часть всей моркови. сколько ящиков моркови было овощехранилище? сколько ящиков моркови осталось?

Автор: Гость