Из овощехранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови, что составило одну шестую часть всей моркови. сколько ящиков моркови было овощехранилище? сколько ящиков моркови осталось?

Математика
Из овощехранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови, что составило одну шестую часть всей моркови. сколько ящиков моркови было овощехранилище? сколько ящиков моркови осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70=1/6X x=70*6 x= 420 было 420-70=350 осталось
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