Найти максимальную потенциальную энергию тела массой 3 кг брошенного вертикально вверх со скоростью 20 м/с
Физика
Найти максимальную потенциальную энергию тела массой 3 кг брошенного вертикально вверх со скоростью 20 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону сохранения энергии максимальное кинетическая энергия равна максимальному патенциальному. Е= mgh=(mv^2)/2.Е= 3×400/2=600Дж
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