Зделай пож эти два номера

Қазақ тiлi
Зделай пож эти два номера
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Автор: Гость
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Гость:
Я ничего не вижу может быть вы не сфотографируете а пропишите 
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