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Зделай пож эти два номера
Қазақ тiлi
Зделай пож эти два номера
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Гость:
Я ничего не вижу может быть вы не сфотографируете а пропишите
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