Сочинение на тему как я в первый раз встала на коньки пж оч срочно Сочинение должно быть описанием состояния человека

Гость: Гость:

Я помню когда мне было 6 лет я первый раз пошла с семьёй кататься на коньках , но я тогда ещё не умела я думала я быстро научусь! Когда я встала на лёд мне было очень страшно я боялась сделать шаг в перёд и назад. Я смотрела на маму и папу как они смело катались и решила попробовать и как только сделала шаг , то сразу упала. Я сначала не поняла , что случилось, а потом зарыдала. Папа и мама меня успокоили и поёрзали шаг за шагом как правильно кататься. У меня конечно получилось не с 1-ого раза , но получилось. Теперь благодаря маме и папе я умею кататься на коньках и мне это очень нравится!