Сочинение на тему как я в первый раз встала на коньки пж оч срочно Сочинение должно быть описанием состояния человека

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Сочинение на тему как я в первый раз встала на коньки пж оч срочно Сочинение должно быть описанием состояния человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я помню когда мне было 6 лет я первый раз пошла с семьёй кататься на коньках , но я тогда ещё не умела я думала я быстро научусь! Когда я встала на лёд мне было очень страшно я боялась сделать шаг в перёд и назад. Я смотрела на маму и папу как они смело катались и решила попробовать и как только сделала шаг , то сразу упала. Я сначала не поняла , что случилось, а потом зарыдала. Папа и мама меня успокоили и поёрзали шаг за шагом как правильно кататься. У меня конечно получилось не с 1-ого раза , но получилось. Теперь благодаря маме и папе я умею кататься на коньках и мне это очень нравится!
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