На кардинатной плоскости закрасьте множество точек (x;y), коррдинаты которых удовл??творяют неравенствам : 1)-4lt;=xlt;=1; -3lt;=ylt;=2; 2)2lt;=xlt;=5; 1lt;=ylt;=4 Срочнооо пж Буду блогодарна
Математика
На кардинатной плоскости закрасьте множество точек (x;y), коррдинаты которых удовл??творяют неравенствам : 1)-4lt;=xlt;=1; -3lt;=ylt;=2; 2)2lt;=xlt;=5; 1lt;=ylt;=4 Срочнооо пж Буду блогодарна
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Гость:
Вот, то, что закрашено является ответом
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