15830:293 как в столбик помогите пж

Математика
15830:293 как в столбик помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15830÷293=54,8 15830 | 293 -1465 |--------- ------------| 54,8 1180 - 1172 ------------- 8
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