На рисунке 55,а показан процесс проецирования...

Черчение
На рисунке 55,а показан процесс проецирования...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где рисунок и полный вопрос?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
2. Решите данные уравнения. а) 2z−12=4. б) 7y−3=5−3y. 3. Упростите заданное алгебраическое выражение. Вычислите его значение при y=417. 54−...
Ответить
Русский язык
Какое проверочное слово к слову ягнёнок? (первая Я)
Ответить
Литература
Напишите пожалуйста краткое описание характера митрофана из комедии недоросль Ф??нвизина
Ответить
Русский язык
Исемнэрне мэгънэлэре буенча торкемнэргэ булеп яз. Бабай , уку , йорт , сабантуй , уй , ат , балык , жыелыш , янгыр ,дуслык , боз , аю , йогереш , ш...
Ответить
Математика
Вычисли значения всех выражений. Догадайся, как связаны выражения в каждом столбике. Запиши недостающее выражение в третий столбик. 16+8+5 29+(...
Ответить