На рисунке 55,а показан процесс проецирования...
Черчение
На рисунке 55,а показан процесс проецирования...
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А где рисунок и полный вопрос?
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