2. Решите данные уравнения. а) 2z−12=4. б) 7y−3=5−3y. 3. Упростите заданное алгебраическое выражение. Вычислите его значение при y=417. 54−2∗(7y+3)−(3y+4). 4. Решите задачу. При решении используйте этапы математического мо...

Алгебра

2. Решите данные уравнения. а) 2z−12=4. б) 7y−3=5−3y. 3. Упростите заданное алгебраическое выражение. Вычислите его значение при y=417. 54−2∗(7y+3)−(3y+4). 4. Решите задачу. При решении используйте этапы математического моделирования. Портные шили костюмы. Детских костюмов было сшито в 1,5 раза больше, чем мужских. А женских костюмов было сшито на 40 штук больше, чем мужских. Сколько детских костюмов было сшито, если всего сшили 390 костюмов?

Автор: Гость