Сжатое изложение умоляю Роз древние русичи не разводили, но дикую розу, цвет шипо??ника они называли лепком. Лепок — 'лепый, красивый цветок'. С появлением роз стало употребляться и их иноземное название, сначала в той форме, в...

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Сжатое изложение умоляю Роз древние русичи не разводили, но дикую розу, цвет шипо??ника они называли лепком. Лепок — 'лепый, красивый цветок'. С появлением роз стало употребляться и их иноземное название, сначала в той форме, в какой ее услышали русские. Услышали же они о розе от поляков, которые этот цветок называют ружа, похоже на рожа. Так с ХV века в русских рукописях появляется рожа: Венчает нас рожами прежде нежели согниют; Он лицемъ красенъ рожаенъ. С нашей точки зрения, тексты несколько странные: венчают рожами, лицом красив и рожен. Все перепуталось. А перепуталось оттого, что разные по значению слова стали произноситься одинаково. В первой цитате речь идет о розах. А во второй употреблено старинное русское слово рожен, которое до сих пор сохраняется в диалектах. Оно происходит от знакомого вам корня – род - и обозначает видного, осанистого, солидного человека. Как вы знаете, красный значило красивый; следовательно, приведенное предложение нужно понимать так: герой рассказа лицом красив и осанист. Слово рожа в значении морда — близкий родственник слова рожен. В современном русском языке оно получило просторечный, разговорный характер. Однако еще тогда, когда оно было в полной силе, столкновение с ним изящной польской рожи оказалось не совсем желательным, поэтому в русский язык и вошло другое, заимствованное из немецкого языка название цветка — роза.

Автор: Гость