Сжатое изложение умоляю Роз древние русичи не разводили, но дикую розу, цвет шипо??ника они называли лепком. Лепок — 'лепый, красивый цветок'. С появлением роз стало употребляться и их иноземное название, сначала в той форме, в...
Русский язык
Сжатое изложение умоляю Роз древние русичи не разводили, но дикую розу, цвет шипо??ника они называли лепком. Лепок — 'лепый, красивый цветок'. С появлением роз стало употребляться и их иноземное название, сначала в той форме, в какой ее услышали русские. Услышали же они о розе от поляков, которые этот цветок называют ружа, похоже на рожа. Так с ХV века в русских рукописях появляется рожа: Венчает нас рожами прежде нежели согниют; Он лицемъ красенъ рожаенъ. С нашей точки зрения, тексты несколько странные: венчают рожами, лицом красив и рожен. Все перепуталось. А перепуталось оттого, что разные по значению слова стали произноситься одинаково. В первой цитате речь идет о розах. А во второй употреблено старинное русское слово рожен, которое до сих пор сохраняется в диалектах. Оно происходит от знакомого вам корня – род - и обозначает видного, осанистого, солидного человека. Как вы знаете, красный значило красивый; следовательно, приведенное предложение нужно понимать так: герой рассказа лицом красив и осанист. Слово рожа в значении морда — близкий родственник слова рожен. В современном русском языке оно получило просторечный, разговорный характер. Однако еще тогда, когда оно было в полной силе, столкновение с ним изящной польской рожи оказалось не совсем желательным, поэтому в русский язык и вошло другое, заимствованное из немецкого языка название цветка — роза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дикую розу русичи называли лепком. Похже стало употребляться и их иноземное название в той форме, в какой ее услышали русские. Услышали они о розе от поляков, которые этот цветок называют ружа. Так, с ХV века в русских рукописях появляется рожа: "Венчает нас рожами прежде нежели согниют; Он лицемъ красенъ рожаенъ". С нашей точки зрения, тексты несколько странные: "венчают рожами", "лицом красив и рожен". Так кажется, потому что разные по значению слова стали произноситься одинаково. В первой цитате речь идет о розах, во второй употреблено старинное русское слово рожен. Оно происходит от корня – род - и обозначает видного, солидного человека. Красный значило красивый; следовательно, приведенное предложение нужно понимать так: герой рассказа лицом красив и осанист. Слово рожа в значении морда — близкий родственник слова рожен. В современном русском языке оно получило просторечный характер. Позже в русский язык и вошло заимствованное из немецкого языка название цветка — роза.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Расставить знаки препинания в стихотворении Это что еще за звон Ну конечно телефон Ну и что на этот раз Ох уже девятый час Не успел собра...