Расставить знаки препинания в стихотворении Это что еще за звон Ну конечно телефон Ну и что на этот раз Ох уже девятый час Не успел собрать портфель- Что же делать мне теперь Я же в школу опоздаю Что мне будет, Предста...
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Расставить знаки препинания в стихотворении Это что еще за звон Ну конечно телефон Ну и что на этот раз Ох уже девятый час Не успел собрать портфель- Что же делать мне теперь Я же в школу опоздаю Что мне будет, Представляю Почему же я проспал До утра опять читал Но сегодня лягу рано Правда-правда Без обмана \
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это что еще за звон? Ну, конечно, телефон! Ну, и что на этот раз? Ох, уже девятый час! Не успел собрать портфель- Что же делать мне теперь? Я же в школу опоздаю Что мне будет, Представляю! Почему же я проспал? До утра опять читал, Но сегодня лягу рано! Правда-правда! Без обмана!
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