Расставить знаки препинания в стихотворении Это что еще за звон Ну конечно телефон Ну и что на этот раз Ох уже девятый час Не успел собрать портфель- Что же делать мне теперь Я же в школу опоздаю Что мне будет, Предста...

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Расставить знаки препинания в стихотворении Это что еще за звон Ну конечно телефон Ну и что на этот раз Ох уже девятый час Не успел собрать портфель- Что же делать мне теперь Я же в школу опоздаю Что мне будет, Представляю Почему же я проспал До утра опять читал Но сегодня лягу рано Правда-правда Без обмана \

Автор: Гость