15м2 2см2-9м2 5дм2 27см2=______________ см2=квадратный сантиметр

Математика
15м2 2см2-9м2 5дм2 27см2=______________ см2=квадратный сантиметр
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150002см2 - 90527см2 = 59475см2
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