Какое значение для развития действия имел рассказ о красивой пелагее и поваре никаноре,рассказ о любви чехов.

Гость: Гость:

Это было в поместье Алехина. Пелагея - горничная, очень красивая девушка, которая влюблена в повара Никанора страшного, черствого человека, который любил выпивать и даже поднимал руку на Пелагею. Это как раз завязка сюжета рассказа " О любви" , не будь этой завязки , произведение было бы не то)