Какое значение для развития действия имел рассказ о красивой пелагее и поваре никаноре,рассказ о любви чехов.
Литература
Какое значение для развития действия имел рассказ о красивой пелагее и поваре никаноре,рассказ о любви чехов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это было в поместье Алехина. Пелагея - горничная, очень красивая девушка, которая влюблена в повара Никанора страшного, черствого человека, который любил выпивать и даже поднимал руку на Пелагею. Это как раз завязка сюжета рассказа " О любви" , не будь этой завязки , произведение было бы не то)
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