16(cos2x + sin2x) ; если х = /6

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Первым делом сократим на 2 перед pi/6 16(cos(pi/3)+sin(pi/3)) Далее с помощью таблицы тригонометрических значений , вычисляем выражение 16(1/2+корень из 3/2) умножаем 16 на то что в скопке и получаем 16*1/2+16*корень из 3/2= 8 + 8корень из 3 в принципе это является и ответом но можно записать приблизительно точнее 21.85