16(cos2x + sin2x) ; если х = /6

Алгебра
16(cos2x + sin2x) ; если х = /6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым делом сократим на 2 перед pi/6  16(cos(pi/3)+sin(pi/3)) Далее с помощью таблицы тригонометрических значений , вычисляем выражение  16(1/2+корень из 3/2) умножаем 16 на то что в скопке и получаем  16*1/2+16*корень из 3/2= 8 + 8корень из 3 в принципе это является и ответом но можно записать приблизительно точнее 21.85
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Подумайте какое значение для европейцев имело создание лютеранской церкви .В чем вы видите причины того что Лютеранская церковь существует и в 21 веке
Ответить
Английский язык
Расскажи что эмели и
Ответить
Математика
Наименьшее четырёхзначное число меньше, чем наименьшее двузначное число, в ____________ раз
Ответить
Геометрия
Знайдіть 25градусів більший від другого
Ответить
Русский язык
Нужна ли тут запятая? стоит на кургане у самой реки цветок, не сгибаемый ветром
Ответить