Образуйте От данных глаголов неопределенную форму и форму единственного числа мужского рода прошедшего времени захлебываюсь Приветствую придумываю исследую
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Образуйте От данных глаголов неопределенную форму и форму единственного числа мужского рода прошедшего времени захлебываюсь Приветствую придумываю исследую
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Приветствовать, приветствует Придумывать, придумывает Исследовать, исследует
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